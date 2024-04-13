Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это кража моей личности»: актёры озвучки Baldur's Gate 3 заявили об угрозе ИИ

«Это кража моей личности»: актёры озвучки Baldur's Gate 3 заявили об угрозе ИИ
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно актёры озвучки Baldur's Gate 3 поговорили с изданием Eurogamer. Во время общения с журналистами они заявили об опасности ИИ, поскольку технология позволяет копировать чужие голоса и незаконно использовать их.

К примеру, Амелия Тайлер, исполнившая роль рассказчицы, уже сталкивалась с подобным. Однажды актриса зашла на трансляцию, в рамках которой её голос использовали для озвучки фильмов для взрослых.

Если я не давала письменное разрешение на подобное, то это не только кража моей работы, но и личности.

Мнение Тайлер поддержал её коллега Нил Ньюбон, подаривший свой голос в Baldur's Gate 3 Астариону. Также он добавил, что при использовании искусственного интеллекта невозможно воссоздать все нюансы.

Многие представители индустрии продолжают работать с актёрами из-за того, что мы привносим. Это что-то такое, что невозможно запрограммировать и что находится за пределами формул, нулей и единиц.
Материалы по теме
Baldur’s Gate 3 получила главные награды на пяти ведущих церемониях — это рекорд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android