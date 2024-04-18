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Вышел трейлер детектива «Ловушка» от М. Найта Шьямалана

Вышел трейлер детектива «Ловушка» от М. Найта Шьямалана
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер психологического детектива «Ловушка» от легендарного режиссёра М. Найта Шьямалана («Шестое чувство», «Неуязвимый»).

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет картины расскажет об отце и дочери, которые приходят на концерт и узнают, что его организовали спецаильно для поимки серийного убийцы. Однако загвоздка состоит в том, что главный герой и есть тот душегуб, на которого ведут охоту.

В актёрский состав фильма вошли Джош Хартнетт, Салека Шьямалан, Хэйли Миллс, Марни Макфейл, Джозеф Дэли, Ванесса Смайт, Кристи Вудс и другие. Сценаристом также выступил М. Найт Шьямалан.

Мировая премьера ленты «Ловушка» состоится 9 августа. Дата выхода фильма в кинотеатрах России пока неизвестна.

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