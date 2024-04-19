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«Союзмультфильм» хочет взыскать 10 тысяч рублей за Винни-Пуха

«Союзмультфильм» хочет взыскать 10 тысяч рублей за Винни-Пуха
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В телеграм-канале «Объединённой пресс-службы судов Тамбовской области» появилась информация о том, что ООО «Союзмультфильм» подал иск к неизвестному индивидуальному предпринимателю с требованием взыскать 10 тысяч рублей и судебные расходы.

Истец обвиняет ответчика в нарушении исключительных прав. Отмечается, что предприниматель использовал изображение персонажа Винни-Пуха в оформлении интерьера магазина. Заседание по делу пройдёт 14 мая 2024 года.

Ранее «Союзмультфильм» взыскал с жительницы тамбовского Кирсанова компенсацию за нарушение исключительных прав на использование персонажа Чебурашка. В суде установили, что ответчик продавала в одном из интернет-магазинов футболки с изображением Чебурашки.

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