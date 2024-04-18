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Игра Fallout 5: дата выхода, год выпуска, подробности, когда выйдет, о чём будет

Всё, что мы знаем про Fallout 5
Михаил Шевкун
Игра Fallout 5: дата выхода
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Сам Тодд Говард опасается давать обещания.

Сериал «Фоллаут» стал мировым хитом, вернув огромный интерес ко вселенной и всем выпущенным играм — только в Steam абсолютно во все части серии стали играть в несколько раз больше игроков, вплоть до 400%. Однако на уме у всех только один вопрос — когда выйдет следующая игра серии. Давайте разбираться.

Когда выйдет Fallout 5

Сейчас Bethesda Game Studios занята поддержкой Starfield и вовсю работает над The Elder Scrolls 6 — и только после выпуска продолжения «Скайрим» студия сможет полноценно взяться за новую часть постапокалиптической RPG.

Ожидается, что The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше 2026 года — и это если повезёт. Вероятнее, что запуск состоится в 2027 или 2028 году. Раньше между новыми играми BGS было три-четыре года, но с каждым новым релизом окно становилось всё больше, а на Starfield ушло неприлично много времени — тут в том числе помешали эпидемия коронавируса и создание новой вселенной со своими особенностями.

Год выпускаИграСроки создания
2002The Elder Scrolls 3: Morrowind2 года
2006The Elder Scrolls 4: Oblivion4 года
2008Fallout 32,5 года
2011The Elder Scrolls 5: Skyrim3,5 года
2015Fallout 44 года
2018Fallout 765 лет
2023Starfield8 лет

Получается, что команда Тодда Говарда выпустит Fallout 5 не раньше 2030 года — опять же, если повезёт. Однако не исключено, что Bethesda всё-таки решит отдать создание новой части какой-нибудь команде энтузиастов или партнёров, как это уже было с Fallout: New Vegas от Obsidian.

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Причём сейчас Bethesda входит в состав Microsoft Gaming, которой также принадлежат Obsidian и inXile — в обеих студиях до сих пор работают люди, которые в своё время создавали классические Fallout. В идеальном мире Obsidian могла бы взяться за создание новой Fallout на базе Fallout 4 или Starfield, тогда как inXile — сделать что-то в духе классических Fallout с изометрической камерой.

На такой исход не стоит как рассчитывать, так и надеяться. Любимая миллионами Fallout: New Vegas пока остаётся исключительно белой вороной, а Тодд Говард и Bethesda больше не хотят отдавать франшизу в другие руки.

Fallout 3

Fallout 3

Фото: Bethesda

Как сейчас выглядят примерные сроки выпуска следующих игр Bethesda Game Studios.

Год выпускаИгра
2026-2028The Elder Scrolls 6
2030-2032Fallout 5

Поклонники отшучиваются, что к моменту выпуска Fallout 5 сериал «Фоллаут» успеет закончиться за четыре-пять сезонов. Не стоит исключать, что таков план, ведь сериал напрямую намекает на важные события для вселенной и наверняка оставит не один сюжетный крючок для следующей игры.

В недавнем интервью Тодд Говард, кстати, затронул вопрос Fallout 5, заявив, что на своём горьком опыте осознал — лучше не давать примерные сроки выпуска. В момент анонса Fallout 76, Starfield и The Elder Scrolls 6 заявлялось, что Starfield может выйти в 2021-м, а TES 6 — в 2024-м.

О чём будет Fallout 5

Никто не знает, но, учитывая тенденции по новым частям Fallout, можно только спрогнозировать, что события Fallout 5 будут происходить уже после известных событий — в том числе после сериала.

Год в мире FalloutПроизведениеМесто действия
2102Fallout 76 (2018)Аппалачия
2161Fallout (1997)Южная Калифорния
2241Fallout 2 (1998)Северная Калифорния
2277Fallout 3 (2008)Вашингтон
2281Fallout: New Vegas (2011)Невада
2287Fallout 4 (2015)Бостон
2296Fallout (2024, сериал)Лос-Анджелес
после 2296?Fallout 5 (2030?)неизвестно

А когда вы рассчитываете сыграть в Fallout 5? И как вы думаете, где будут происходить события игры?

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