Всё, что мы знаем про Fallout 5

Сериал «Фоллаут» стал мировым хитом, вернув огромный интерес ко вселенной и всем выпущенным играм — только в Steam абсолютно во все части серии стали играть в несколько раз больше игроков, вплоть до 400%. Однако на уме у всех только один вопрос — когда выйдет следующая игра серии. Давайте разбираться.

Когда выйдет Fallout 5

Сейчас Bethesda Game Studios занята поддержкой Starfield и вовсю работает над The Elder Scrolls 6 — и только после выпуска продолжения «Скайрим» студия сможет полноценно взяться за новую часть постапокалиптической RPG.

Ожидается, что The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше 2026 года — и это если повезёт. Вероятнее, что запуск состоится в 2027 или 2028 году. Раньше между новыми играми BGS было три-четыре года, но с каждым новым релизом окно становилось всё больше, а на Starfield ушло неприлично много времени — тут в том числе помешали эпидемия коронавируса и создание новой вселенной со своими особенностями.

Год выпуска Игра Сроки создания 2002 The Elder Scrolls 3: Morrowind 2 года 2006 The Elder Scrolls 4: Oblivion 4 года 2008 Fallout 3 2,5 года 2011 The Elder Scrolls 5: Skyrim 3,5 года 2015 Fallout 4 4 года 2018 Fallout 76 5 лет 2023 Starfield 8 лет

Получается, что команда Тодда Говарда выпустит Fallout 5 не раньше 2030 года — опять же, если повезёт. Однако не исключено, что Bethesda всё-таки решит отдать создание новой части какой-нибудь команде энтузиастов или партнёров, как это уже было с Fallout: New Vegas от Obsidian.

Причём сейчас Bethesda входит в состав Microsoft Gaming, которой также принадлежат Obsidian и inXile — в обеих студиях до сих пор работают люди, которые в своё время создавали классические Fallout. В идеальном мире Obsidian могла бы взяться за создание новой Fallout на базе Fallout 4 или Starfield, тогда как inXile — сделать что-то в духе классических Fallout с изометрической камерой.

На такой исход не стоит как рассчитывать, так и надеяться. Любимая миллионами Fallout: New Vegas пока остаётся исключительно белой вороной, а Тодд Говард и Bethesda больше не хотят отдавать франшизу в другие руки.

Fallout 3 Фото: Bethesda

Как сейчас выглядят примерные сроки выпуска следующих игр Bethesda Game Studios.

Год выпуска Игра 2026-2028 The Elder Scrolls 6 2030-2032 Fallout 5

Поклонники отшучиваются, что к моменту выпуска Fallout 5 сериал «Фоллаут» успеет закончиться за четыре-пять сезонов. Не стоит исключать, что таков план, ведь сериал напрямую намекает на важные события для вселенной и наверняка оставит не один сюжетный крючок для следующей игры.

В недавнем интервью Тодд Говард, кстати, затронул вопрос Fallout 5, заявив, что на своём горьком опыте осознал — лучше не давать примерные сроки выпуска. В момент анонса Fallout 76, Starfield и The Elder Scrolls 6 заявлялось, что Starfield может выйти в 2021-м, а TES 6 — в 2024-м.

О чём будет Fallout 5

Никто не знает, но, учитывая тенденции по новым частям Fallout, можно только спрогнозировать, что события Fallout 5 будут происходить уже после известных событий — в том числе после сериала.

Год в мире Fallout Произведение Место действия 2102 Fallout 76 (2018) Аппалачия 2161 Fallout (1997) Южная Калифорния 2241 Fallout 2 (1998) Северная Калифорния 2277 Fallout 3 (2008) Вашингтон 2281 Fallout: New Vegas (2011) Невада 2287 Fallout 4 (2015) Бостон 2296 Fallout (2024, сериал) Лос-Анджелес после 2296? Fallout 5 (2030?) неизвестно

А когда вы рассчитываете сыграть в Fallout 5? И как вы думаете, где будут происходить события игры?