Всё, что мы знаем про Fallout 5

Сериал «Фоллаут» стал мировым хитом, вернув огромный интерес ко вселенной и всем выпущенным играм — только в Steam абсолютно во все части серии стали играть в несколько раз больше игроков, вплоть до 400%. Однако на уме у всех только один вопрос — когда выйдет следующая игра серии. Давайте разбираться.
Когда выйдет Fallout 5
Сейчас Bethesda Game Studios занята поддержкой Starfield и вовсю работает над The Elder Scrolls 6 — и только после выпуска продолжения «Скайрим» студия сможет полноценно взяться за новую часть постапокалиптической RPG.
Ожидается, что The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше 2026 года — и это если повезёт. Вероятнее, что запуск состоится в 2027 или 2028 году. Раньше между новыми играми BGS было три-четыре года, но с каждым новым релизом окно становилось всё больше, а на Starfield ушло неприлично много времени — тут в том числе помешали эпидемия коронавируса и создание новой вселенной со своими особенностями.
|Год выпуска
|Игра
|Сроки создания
|2002
|The Elder Scrolls 3: Morrowind
|2 года
|2006
|The Elder Scrolls 4: Oblivion
|4 года
|2008
|Fallout 3
|2,5 года
|2011
|The Elder Scrolls 5: Skyrim
|3,5 года
|2015
|Fallout 4
|4 года
|2018
|Fallout 76
|5 лет
|2023
|Starfield
|8 лет
Получается, что команда Тодда Говарда выпустит Fallout 5 не раньше 2030 года — опять же, если повезёт. Однако не исключено, что Bethesda всё-таки решит отдать создание новой части какой-нибудь команде энтузиастов или партнёров, как это уже было с Fallout: New Vegas от Obsidian.
Причём сейчас Bethesda входит в состав Microsoft Gaming, которой также принадлежат Obsidian и inXile — в обеих студиях до сих пор работают люди, которые в своё время создавали классические Fallout. В идеальном мире Obsidian могла бы взяться за создание новой Fallout на базе Fallout 4 или Starfield, тогда как inXile — сделать что-то в духе классических Fallout с изометрической камерой.
На такой исход не стоит как рассчитывать, так и надеяться. Любимая миллионами Fallout: New Vegas пока остаётся исключительно белой вороной, а Тодд Говард и Bethesda больше не хотят отдавать франшизу в другие руки.
Fallout 3
Фото: Bethesda
Как сейчас выглядят примерные сроки выпуска следующих игр Bethesda Game Studios.
|Год выпуска
|Игра
|2026-2028
|The Elder Scrolls 6
|2030-2032
|Fallout 5
Поклонники отшучиваются, что к моменту выпуска Fallout 5 сериал «Фоллаут» успеет закончиться за четыре-пять сезонов. Не стоит исключать, что таков план, ведь сериал напрямую намекает на важные события для вселенной и наверняка оставит не один сюжетный крючок для следующей игры.
В недавнем интервью Тодд Говард, кстати, затронул вопрос Fallout 5, заявив, что на своём горьком опыте осознал — лучше не давать примерные сроки выпуска. В момент анонса Fallout 76, Starfield и The Elder Scrolls 6 заявлялось, что Starfield может выйти в 2021-м, а TES 6 — в 2024-м.
О чём будет Fallout 5
Никто не знает, но, учитывая тенденции по новым частям Fallout, можно только спрогнозировать, что события Fallout 5 будут происходить уже после известных событий — в том числе после сериала.
|Год в мире Fallout
|Произведение
|Место действия
|2102
|Fallout 76 (2018)
|Аппалачия
|2161
|Fallout (1997)
|Южная Калифорния
|2241
|Fallout 2 (1998)
|Северная Калифорния
|2277
|Fallout 3 (2008)
|Вашингтон
|2281
|Fallout: New Vegas (2011)
|Невада
|2287
|Fallout 4 (2015)
|Бостон
|2296
|Fallout (2024, сериал)
|Лос-Анджелес
|после 2296?
|Fallout 5 (2030?)
|неизвестно
А когда вы рассчитываете сыграть в Fallout 5? И как вы думаете, где будут происходить события игры?