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GTA 5 впервые запустили на Nintendo Switch

GTA 5 впервые запустили на Nintendo Switch
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Команда энтузиастов Superstar South уже долгое время пыталась запустить культовую GTA 5 на портативной консоли Nintendo Swicth. Недавно разработчикам наконец-то это удалось, и они поделились результатом своей работы в соцсети X (ранее Twitter).

Хоть Nintendo Switch и способна запускать относительно современные игры, однако GTA 5 на ней работала крайне нестабильно. В среднем проект выдавал на консоли 20 FPS с постоянными зависаниями и падениями вплоть до 2-5 FPS.

Собираются ли ребята из Superstar South и дальше продолжать работать над проектом, не уточняется. При этом достигнутый результат уже можно вполне считать успехом.

Согласно официальной информации от Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series. После этого игра наверняка доберётся и до ПК.

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