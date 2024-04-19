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Звезда «Основания» Сандра И Сенсиндивер снимется в сериале по «Чужому»

Звезда «Основания» Сандра И Сенсиндивер снимется в сериале по «Чужому»
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Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда «Основания» Сандра И Сенсиндивер присоединилась к касту сериала по «Чужому». Съёмки проекта уже стартовали и проходят в Таиланде. Шоураннером сериала выступил Ной Хоули («Фарго»).

Отмечается, что события будущего проекта развернутся примерно за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Все действия развернутся на Земле, а история будет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида.

Также в актёрский состав вошли Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Адарш Гурав, Кит Янг, Тимоти Олифант, Дэвид Рисдал, Бабу Сесей, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк и другие.

Ожидается, что премьера безымянного сериала по «Чужому» состоится в 2025 году.

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