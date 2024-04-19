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Вышли постеры с персонажами мультфильма «Трансформеры Один»

Вышли постеры с персонажами мультфильма «Трансформеры Один»
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Кинокомпания Paramount Pictures вчера, 18 апреля, выпустила трейлер мультфильма «Трансформеры Один». Вместе к нему были также выпущены персонажные постеры.

«Трансформеры Один» станут «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон и расскажут о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Постеры

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».

Премьера полнометражной ленты состоится 13 сентября 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

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