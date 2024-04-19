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Клуб Alliance провёл ребрендинг — CEO организации сообщил о работе над составом по Dota 2

Клуб Alliance провёл ребрендинг — CEO организации сообщил о работе над составом по Dota 2
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Шведский киберспортивный клуб Alliance провёл ребрендинг. Организация под руководством чемпиона The International 2013 Джонатана Loda Берга представила новый баннер и логотип.

Как сообщается в заявлении клуба, переход к новому стилю связан с ростом организации до международного уровня. Обновлённая стилистика будет символизировать единение Востока и Запада, а также начало новой главы в истории Alliance.

Ребрендинг Alliance

Ребрендинг Alliance

Фото: соцсети Alliance

Кроме этого, новым маскотом клуба стала крыса. После победы Alliance на The International 2013 многие называли игроков шведской команды «крысами» из-за стратегии «сплит-пуша», которую коллектив использовал в гранд-финале международного чемпионата. Вместо того чтобы считать это прозвище своим «проклятьем», организация приняла решение носить его с гордостью.

Кроме этого, глава Alliance Джонатан Loda Берг рассказал о планах клуба по возвращению на про-сцену Dota 2:

Для тех из вас, кто надеялся на анонс состава по Dota 2. Мы активно работаем над поиском игроков и созданием новой команды в последние несколько месяцев, но нам потребуется ещё немного времени, чтобы убедиться, что это будет то, чем мы все сможем гордиться.

21 декабря 2023 года Alliance распустила свой состав по Dota 2. При этом представители организации заявили, что клуб планирует вернуться на профессиональную сцену дисциплины с новым ростером в будущем. На данный момент у организации есть составы по таким дисциплинам, как Counter-Strike 2, Apex Legends и PUBG Mobile.

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