В трейлер «Дэдпула и Росомахи» внезапно добавили официальную русскую озвучку

Несколько часов назад вышел первый полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи» — и сейчас в него неожиданно добавили официальный русский дубляж (видимо, для СНГ-региона, в России фильм официально не выходит). Ожидаемо Дэдпул и Росомаха не говорят своими знакомыми голосами Петра Гланца и Александра Рахленко.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

Примечательно, что русский дубляж в целом и масса других озвучек доступны исключительно на канале самого Райана Рейнольдса, тогда как на глобальном канале Marvel Entertainment предусмотрены только английские субтитры — и больше ничего. Часть других озвучек также доступны на региональных каналах YouTube прокатчиков и Marvel.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выходит в кино 26 июля. Официального проката в России не будет.