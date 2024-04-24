Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На съёмках нового фильма с Эдди Мёрфи произошёл несчастный случай с травмами актёров

На съёмках нового фильма с Эдди Мёрфи произошёл несчастный случай с травмами актёров
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, на съёмках фильма The Pickup («Пикап») произошёл неприятный случай. 20 апреля съёмочная команда работала над одной из сцен погони, во время которой сразу несколько членов производственной группы получили травмы.

О каких именно травмах идёт речь, неизвестно. Представитель студии MGM Studios подтвердил, что во время съёмок произошёл несчастный случай — сейчас ведётся расследование инцидента, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В компании настаивают, что продолжают придерживаться высоких стандартов безопасности на съёмочной площадке.

Съёмки фильма «Пикап» стартовали весной в Атланте, США. Главные роли в фильме исполнят Эдди Мёрфи («Полицейский из Беверли-Хиллз») и Кеке Палмер («Испытание Акилы»). Судя по всему, основные актёры не пострадали во время инцидента.

Материалы по теме
«Мне уже не 20»: Эдди Мёрфи — о тяжёлых съёмках «Полицейского из Беверли-Хиллз 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android