На съёмках нового фильма с Эдди Мёрфи произошёл несчастный случай с травмами актёров

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, на съёмках фильма The Pickup («Пикап») произошёл неприятный случай. 20 апреля съёмочная команда работала над одной из сцен погони, во время которой сразу несколько членов производственной группы получили травмы.

О каких именно травмах идёт речь, неизвестно. Представитель студии MGM Studios подтвердил, что во время съёмок произошёл несчастный случай — сейчас ведётся расследование инцидента, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В компании настаивают, что продолжают придерживаться высоких стандартов безопасности на съёмочной площадке.

Съёмки фильма «Пикап» стартовали весной в Атланте, США. Главные роли в фильме исполнят Эдди Мёрфи («Полицейский из Беверли-Хиллз») и Кеке Палмер («Испытание Акилы»). Судя по всему, основные актёры не пострадали во время инцидента.