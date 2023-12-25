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«Мне уже не 20»: Эдди Мёрфи — о тяжёлых съёмках «Полицейского из Беверли-Хиллз 4»

«Мне уже не 20»: Эдди Мёрфи — о тяжёлых съёмках «Полицейского из Беверли-Хиллз 4»
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Американский актёр Эдди Мёрфи дал большое интервью изданию People, в котором рассказал о съёмках фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Знаменитый комик и артист признался, что снимать четвёртую часть после большого перерыва было довольно тяжело.

Мёрфи отметил, что первые части снимались, когда ему было чуть больше 20 лет. Сейчас ему 62, и съёмки в боевике со множеством экшен-сцен дались ему куда тяжелее, чем раньше.

Это было тяжело. Я играл Акселя Фоули, когда мне было чуть больше 20 лет. Но сейчас мне уже не 20. «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» — это боевик. Поэтому снимать его было тяжело, но мы справились.

События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт («Начало»). Оба окажутся втянуты в некое преступление, в котором Акселю Фоули вновь придётся использовать свою смекалку на грани нарушения закона. Премьера ленты состоится летом 2024 года на Netflix.

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