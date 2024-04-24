Samsung начала продавать восстановленные Galaxy S23 по сниженным ценам

Компания Samsung начала продавать восстановленные флагманские смартфоны Galaxy S23. На новую акцию производителя обратили внимание в издании Android Police.

Так, начиная с 22 апреля на официальном стартовали продажи всей линейки Galaxy S23 по сниженным ценам. Например, базовый S23 можно приобрести за $ 619 (вместо $ 799), S23 Plus за $ 769 (вместо $ 1049), а S23 Ultra за $ 919 (вместо $ 1199). Судя по всему, в дальнейшем цены станут ещё чуть ниже.

Как отмечают в Samsung, каждый восстановленный гаджет прошёл детальную внутреннюю проверку в различных бенчмарках. Кроме того, во всех гаджетах установлена новая батарея с гарантией на ремонт или замену устройства в случае технических неполадок до одного года.