Samsung бесплатно заменит выгоревшие дисплеи Galaxy S21 и Galaxy S22

В середине апреля для смартфонов Samsung Galaxy S21 вышло свежее обновление ПО. После релиза апдейта некоторые пользователи линейки гаджетов начали сообщать о проблемах с дисплеем — на экранах устройств появилась тонкая зелёная или белая линия, которой не было в прошлой версии прошивки.

В Samsung уже обратили внимание на проблему и расширили список устройств, для которых предоставляется услуга бесплатной замены экрана. В перечень вошли модели Galaxy S21 и Galaxy S22 — производитель обещает провести диагностику и поменять дисплей, если проблемы с экраном не связаны с физическим вмешательством владельца.

Сейчас услуга доступна только для жителей Индии. Смогут ли жители других стран обратиться с аналогичной проблемой для бесплатной замены экрана, неизвестно.