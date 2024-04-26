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Даша и Полежайкин вернулись в финале второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Даша и Полежайкин вернулись в финале второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
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Сегодня состоялась премьера двух финальных эпизодов второго сезона сериала «Папины дочки: Новые». Авторы шоу решили устроить сюрприз фанатам — в последних эпизодах появились Анастасия Сиваева в роли Даши и Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина.

Полежайкин стал майором полиции и сильно возмужал, а Даша осталась всё такой же, какой её запомнили фанаты много лет назад. Конечно, героиня стала взрослее. Ещё в шоу вернулся Михаил Башкатов в роли Иржи.

Фото со съёмок финала второго сезона шоу

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Сериал «Папины дочки: Новые» продолжает историю оригинального шоу «Папины дочки» и рассказывает о том, как Даша бросила Веника, ушла из семьи и оставила его с четырьмя дочерьми. Одинокому Венику приходится самому растить детей и справляться с их воспитанием.

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