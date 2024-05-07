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«Чертовски хороша»: посмотревшие «Фуриосу» по «Безумному Максу» в восторге от фильма

«Чертовски хороша»: посмотревшие «Фуриосу» по «Безумному Максу» в восторге от фильма
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Издание Variety собрало первые отзывы посмотревших «Фуриосу» — приквел «Безумного Макса», рассказывающий про воительницу Фуриосу, сыгранную Аней Тейлор-Джой. В оригинале образ сыграла Шарлиз Терон.

Судя по первым впечатлениям, новая картина Джорджа Миллера получилась достойной и качественной. До уровня «Безумного Макса» если она и не дотягивает, то стоит с ним очень близко. Также критики оценили бодрый экшен, который назвали «современным».

Действительно рад сообщить, что «Фуриоса» чертовски, чертовски хороша!
Свирепый эпос с неумолимым темпом, который расширяет историю Фуриосы и Пустоши, предлагая самые безумные погони, самых напыщенных персонажей и просто потрясающие кадры.
Господи, Джордж Миллер! «Фуриоса» полностью поглощает тебя.
Фильм собрал в себя не только все сильные стороны «Дороги ярости», но и показал собственные черты.

Режиссёром выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Безумного Макса и его культовое продолжение — «Дорогу ярости».

Мировая премьера фильма состоится 24 мая. В России официального проката ленты не будет.

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