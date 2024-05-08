Расписание игр второго дня плей-офф ESL Pro League по CS 2

В среду, 8 мая, на Мальте пройдут матчи второго раунда плей-офф глобального топ-турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2. Общий призовой фонд составляет $ 750 тыс.

Победители сегодняшних матчей пройдут в 1/4 финала, а проигравшие покинут чемпионат, заняв 9–12 места и получив по $ 23,5 тыс. призовых.

Расписание матчей ESL Pro League S19 на 8 мая:

17:15. 3DMAX (Франция) — G2 Esports (Европа);

17:15. Team Liquid (США) — FlyQuest (Австралия);

20:30. The MongolZ (Монголия) — Virtus.pro (Россия);

20:30. Natus Vincere (Украина) — FaZe Clan (Европа).

Начало всех матчей — по московскому времени.

Все матчи ESL Pro League Season 19 в прямом эфире бесплатно покажет Okko. Также эфиры можно будет найти на Twitch и YouTube.