Расписание игр второго дня плей-офф ESL Pro League по CS 2
В среду, 8 мая, на Мальте пройдут матчи второго раунда плей-офф глобального топ-турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2. Общий призовой фонд составляет $ 750 тыс.
Победители сегодняшних матчей пройдут в 1/4 финала, а проигравшие покинут чемпионат, заняв 9–12 места и получив по $ 23,5 тыс. призовых.
Расписание матчей ESL Pro League S19 на 8 мая:
- 17:15. 3DMAX (Франция) — G2 Esports (Европа);
- 17:15. Team Liquid (США) — FlyQuest (Австралия);
- 20:30. The MongolZ (Монголия) — Virtus.pro (Россия);
- 20:30. Natus Vincere (Украина) — FaZe Clan (Европа).
Начало всех матчей — по московскому времени.
Все матчи ESL Pro League Season 19 в прямом эфире бесплатно покажет Okko. Также эфиры можно будет найти на Twitch и YouTube.
Комментарии