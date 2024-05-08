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Глава EA: следующий Battlefield будет отличной игрой-сервисом

Глава EA: следующий Battlefield будет отличной игрой-сервисом
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Недавно руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон пообщался с инвесторами компании. В ходе разговора он заявил, что новая Battlefield уже находится в играбельном состоянии. Ещё он заверил, что над будущей частью шутера работает самый большой коллектив в истории франшизы.

Это самая большая команда в истории франшизы. Пару недель назад я встречался с разработчиками и был в восторге от того, что они показали и во что мы смогли поиграть. То, над чем они работают, будет отличной игрой-сервисом.

До этого авторитетный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что новая часть Battlefield расскажет о противостоянии блока НАТО и некой частной военной компании. Релиз ожидается в 2025 году, однако официального анонса пока не было.

Подробности пока неизвестны, но, по информации инсайдеров, следующая Battlefield «вернёт серию к своим истокам».

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