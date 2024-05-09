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Николас Кейдж сыграет в хорроре про детство Иисуса

Николас Кейдж сыграет в хорроре про детство Иисуса
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Журналисты издания Deadline сообщили, что легендарный актёр Николас Кейдж сыграет в следующем фильме режиссёра Лофти Натана («До весны», «Беспечные ездоки»). Будущая картина получит название «Сын Плотника» и расскажет о детстве Иисуса — лента будет снята в жанре хоррора.

По словам Лотфи Натана, во время написания сценария он вдохновлялся апокрифическим «Евангелие от Фомы». Согласно синопсису, «Сын Плотника» — мрачная история семьи, скрывающейся в римском Египте. В центре сюжета окажется Мальчик и ещё один ребёнок, влияние которого заставляет первого восстать против своего опекуна.

Также в актёрский состав войдут певица FKA Twig, Ноа Джуп, Сухейла Якуб и другие. Производство фильма стартует уже летом.

Сроки и дата премьеры «Сына Плотника» пока не раскрываются.

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