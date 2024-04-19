В файлах Dota 2 найдены упоминания бесплатных Аркан за «Павшую корону» и даты актов ивента

Датамайнер обнаружил в файлах Dota 2 информацию о возможных датах выхода новых актов ивента «Павшая корона», а также узнал о том, что за прохождение испытаний в рамках события игроки смогут получать предметы качества «Аркана».

В анонсе «Павшей короны» Valve сообщила, что ивент будет состоять из четырёх этапов, которые будут выходить в Dota 2 в течение года. По данным из файлов игры, предстоящие акты можно ожидать в эти даты:

акт 1 — «Рынки межпутья»: 16 апреля — 14 мая;

акт 2 — «Пустыня Друуда»: 14 мая — 11 июня;

акт 3 — «Мерзлоты Айсрока»: 11 июня — 9 июля;

акт 4 — «Шпили Скайраса»: 9 июля — 6 августа.

Кроме этого, датамайнер нашёл информацию о наградах за прохождение «Павшей короны». Возможно, игроки в Dota 2 смогут бесплатно получить уже существующие наборы редкости «Аркана» на следующих героев: Shadow Fiend, Legion Commander, Pudge, Zeus, Techies, Lina, Terrorblade, Crystal Maiden, Ogre Mage, Phantom Assassin, Rubick, Juggernaut и Monkey King.