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Когда выйдут следующие акты Crownfall (Павшая корона) в Dota 2

В файлах Dota 2 найдены упоминания бесплатных Аркан за «Павшую корону» и даты актов ивента
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Датамайнер обнаружил в файлах Dota 2 информацию о возможных датах выхода новых актов ивента «Павшая корона», а также узнал о том, что за прохождение испытаний в рамках события игроки смогут получать предметы качества «Аркана».

В анонсе «Павшей короны» Valve сообщила, что ивент будет состоять из четырёх этапов, которые будут выходить в Dota 2 в течение года. По данным из файлов игры, предстоящие акты можно ожидать в эти даты:

  • акт 1 — «Рынки межпутья»: 16 апреля — 14 мая;
  • акт 2 — «Пустыня Друуда»: 14 мая — 11 июня;
  • акт 3 — «Мерзлоты Айсрока»: 11 июня — 9 июля;
  • акт 4 — «Шпили Скайраса»: 9 июля — 6 августа.

Кроме этого, датамайнер нашёл информацию о наградах за прохождение «Павшей короны». Возможно, игроки в Dota 2 смогут бесплатно получить уже существующие наборы редкости «Аркана» на следующих героев: Shadow Fiend, Legion Commander, Pudge, Zeus, Techies, Lina, Terrorblade, Crystal Maiden, Ogre Mage, Phantom Assassin, Rubick, Juggernaut и Monkey King.

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