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Илья Найшуллер закончил съёмки боевика «Главы государства» с Джоном Синой, Идрисой Эльбой и другими звёздами Голливуда

Илья Найшуллер закончил съёмки боевика «Главы государства» с Джоном Синой
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Российский режиссёр Илья Найшуллер завершил съёмки боевика «Главы государства» (Heads of State). Весь процесс занял чуть больше года. Найшуллер наиболее известен по работе над экшенами «Хардкор» и «Никто» с Бобом Оденкёрком.

«Главы государства» позиционируется как комедийный боевик, который авторы называют смесью «Самолёта президента» и «Успеть до полуночи». Сценаристами ленты выступили Андре Немец и Джош Аппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Подробности сюжета пока не раскрываются.

Актёрский состав для своего проекта режиссёр набрал воистину звёздный. В фильме также снялись Идрис Эльба, Джек Куэйд («Пацаны»), Приянка Чопра Джонас («Цитадель»), Пэдди Консидайн («Дом дракона»), Карла Гуджино («Ночь в музее»), Сара Нилс («Тед Лассо»), Ричард Койл («Фантастические твари: Тайны Дамблдора») и другие.

Сроки и дата премьеры «Глав государства» пока не раскрывается. Вероятно, первый тизер или трейлер стоит ждать в ближайшие пару месяцев.

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