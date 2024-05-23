Режиссёр «Безумного Макса» раскритиковал игру Mad Max по мотивам «Дороги ярости»

В 2015 году студия Avalanche Studios выпустила игру Mad Max по мотивам боевика «Безумный Макс: Дорога ярости». Игра получила в целом положительные отзывы критиков и геймеров, однако проект так и не получил продолжения.

Спустя девять лет создатель франшизы Джордж Миллер прокомментировал релиз экшена и заявил, что игра получилась «не такой хорошей, как он бы хотел». Сам австралийский режиссёр не принимал участие в создании проекта — его команда лишь передала студии Avalanche Studios все необходимые материалы.

Сам Миллер был бы не против, если бы за новую игру по «Безумному Максу» отвечал его давний друг Хидео Кодзима, создатель Metal Gear и Death Stranding. Однако у того хватает своих гениальных идей, отметил постановщик.

Мировая премьера «Фуриосы: Хроники Безумного Макса», нового фильма по вселенной, состоится 24 мая. Критики уже посмотрели ленту и приняли её в основном восторженно.