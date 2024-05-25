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«Это лучший экшен года»: глава Saber Interactive — о Warhammer 40,000: Space Marine 2

«Это лучший экшен года»: глава Saber Interactive — о Warhammer 40,000: Space Marine 2
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На этой неделе разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 из Saber Interactive открыли предзаказы на игру. Также авторы начали активно публиковать новые гемплейные трейлеры и делиться подробностями проекта.

В связи с этим главный творческий директор Saber Interactive Тим Уиллитс заверил геймеров в соцсети X (ранее Twitter), что Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет лучшим экшеном 2024 года.

Я работал над рядом величайших экшенов и могу заявить, что Space Marine 2 просто потрясающая. Концентрация событий в Space Marine 2 настолько захватывающая и интуитивная, что вы по-настоящему прочувствуете, каково это — быть морским пехотинцем. Это будет лучший экшен 2024 года!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 19 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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