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Стартовали предзаказы Warhammer 40,000: Space Marine 2 — игра доступна и в России

Стартовали предзаказы Warhammer 40,000: Space Marine 2 — игра доступна и в России
Аудио-версия:
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23 мая разработчики шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2 из Saber Interactive открыли предзаказы на игру. Приобрести тайтл могут даже геймеры из России — за стандартное издание авторы просят 3199 рублей. Также проект получит полный перевод на русский язык, включая озвучку.

Ко всему прочему был опубликован новый геймплейный трейлер. В ролике показали уничтожение орд врагов всевозможными видами оружия.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

В продолжении Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернётся капитан Тайтус. Игра будет экшеном от третьего лица. Геймплей обещает быть ураганным и мясным.

Бонусы за предзаказ

Фото: Focus Entertainment

  • Стандартное издание за 3199 рублей — базовая игра.
  • Gold-издание за 4699 рублей — базовая игра, дополнение Macragge's Chosen, ранний 4-дневный доступ и сезонный пропуск.
  • Ultimate-издание за 5199 рублей — всё содержимое Gold-издания и набор Ultramarines Champion.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 19 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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