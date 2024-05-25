Представлен бронированный смартфон Ulefone Armor 25T Pro с тепловизором

Недавно компания Ulefone представила бронированный смартфон Armor 25T Pro. Главная фишка устройства — тепловизионная камера ThermoVue для обнаружения объектов в диапазоне от -20°C до 550°C.

Фото: Ulefone/GSMArena

Гаджет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также смартфон имеет защиту от воды и пыли по военному стандарту США MIL-STD-810H. Ещё производитель оснастил новинку большим аккумулятором с ёмкостью 6500 мА/ч и поддержкой проводной зарядки мощностью до 33 Вт.

Среди прочего, устройство предложит камеру ночного видения с датчиком на 64 МИ OmniVision OV64B1B и два инфракрасных светодиода. Работает это чудо на процессоре Dimensity 6300 (5G-версия) или Helio G99 (4G-версия) в зависимости от конфигурации.

Продажи Ulefone Armor 25T Pro стартуют с 1 июня по цене в $ 300 (~ 27 тысяч рублей).