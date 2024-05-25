Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен бронированный смартфон Ulefone Armor 25T Pro с тепловизором

Представлен бронированный смартфон Ulefone Armor 25T Pro с тепловизором
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно компания Ulefone представила бронированный смартфон Armor 25T Pro. Главная фишка устройства — тепловизионная камера ThermoVue для обнаружения объектов в диапазоне от -20°C до 550°C.

Фото: Ulefone/GSMArena

Гаджет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также смартфон имеет защиту от воды и пыли по военному стандарту США MIL-STD-810H. Ещё производитель оснастил новинку большим аккумулятором с ёмкостью 6500 мА/ч и поддержкой проводной зарядки мощностью до 33 Вт.

Среди прочего, устройство предложит камеру ночного видения с датчиком на 64 МИ OmniVision OV64B1B и два инфракрасных светодиода. Работает это чудо на процессоре Dimensity 6300 (5G-версия) или Helio G99 (4G-версия) в зависимости от конфигурации.

Продажи Ulefone Armor 25T Pro стартуют с 1 июня по цене в $ 300 (~ 27 тысяч рублей).

Материалы по теме
Xiaomi представила бюджетный планшет Redmi Pad Pro с экраном 120 Гц и большой батареей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android