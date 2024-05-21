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Xiaomi представила бюджетный планшет Redmi Pad Pro с экраном 120 Гц и большой батареей

Xiaomi представила бюджетный планшет Redmi Pad Pro с экраном 120 Гц и большой батареей
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Компания Xiaomi анонсировала бюджетный планшет Redmi Pad Pro для международного рынка с поддержкой стилуса и клавиатуры. Гаджет уже доступен для покупки в Европе, Великобритании и других странах по цене от € 299 (около 30 тысяч рублей).

Redmi Pad Pro получил 12,1-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления дисплея 120 Гц. Планшет работает на базе новейшей операционной системы HyperOS с процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Устройство поставляется в двух версиях: с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 встроенной памяти.

Redmi Pad Pro оснащён большим аккумулятором объёмом 10000 мА/ч с функцией быстрой зарядки. Планшет поддерживает основные современные стандарты: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, кодеки AAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX и разъём 3,5 мм для наушников.

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