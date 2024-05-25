Йонас SabeRLighT- Волек переведён в запас команды Shopify Rebellion по Dota 2

Чешский киберспортсмен Йонас SabeRLighT- Волек покинул активный ростер североамериканской команды Shopify Rebellion по Dota 2.

Как сообщается в анонсе клуба, изменения в ростере связаны с тем, что «в текущем виде состав не работает так, как хотелось бы». По словам представителей киберспортивной организации, уход SabeRLighT- из команды был обоюдным решением игрока и остальных участников ростера.

Йонас находился в ростере Shopify Rebellion начиная с декабря 2022 года и занимал третью позицию. В составе команды из Северной Америки чешский про-игрок занял четвёртое место на топ-турнире Lima Major 2023, а также третье и второе место на DreamLeague Season 19 и Season 21 соответственно. В новом сезоне SR не добивалась громких успехов.

Кто заменит SabeRLighT-, пока официально неизвестно. Ранее состав Shopify Rebellion также покинул бразильский игрок Тиаго Thiolicor де Оливейра Кордейро. Его место в команде занял Андре skem Габриэль Онг из Филиппин.