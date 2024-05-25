Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча BetBoom Team — Xtreme Gaming (Дримлига по Доте)

Российская BetBoom Team прошла как минимум в топ-3 турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российская BetBoom Team одержала третью победу в плей-офф топ-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Продолжая своё шествие по нижней сетке DreamLeague Season 23, команда из России столкнулась с китайской Xtreme Gaming. BetBoom Team всухую одолела своих оппонентов и выбила коллектив из Китая с турнира по Dota 2.

Dota 2. DreamLeague - Season 23 . 1/2 финала (нижняя сетка)
25 мая 2024, суббота. 20:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Xtreme Gaming

В следующем раунде BB Team встретится с чемпионом множества турниров данного сезона — Team Falcons. Российской команде придётся одолеть «соколов», чтобы пройти в гранд-финал ивента, где соперников уже ждёт Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.

Своё выступление в плей-офф BetBoom Team начала с нижней сетки. Находясь в каждом матче в одном шаге от вылета, состав Егора Nightfall Григоренко смог дойти как минимум до третьего места, обыграв также такие команды, как Aurora и Tundra Esports.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Пророчу им победу над китайцами сегодня»: кастер 1ceN1ce — о BB Team на DreamLeague S23
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android