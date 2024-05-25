Российская BetBoom Team прошла как минимум в топ-3 турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2

Российская BetBoom Team одержала третью победу в плей-офф топ-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Продолжая своё шествие по нижней сетке DreamLeague Season 23, команда из России столкнулась с китайской Xtreme Gaming. BetBoom Team всухую одолела своих оппонентов и выбила коллектив из Китая с турнира по Dota 2.
В следующем раунде BB Team встретится с чемпионом множества турниров данного сезона — Team Falcons. Российской команде придётся одолеть «соколов», чтобы пройти в гранд-финал ивента, где соперников уже ждёт Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.
Своё выступление в плей-офф BetBoom Team начала с нижней сетки. Находясь в каждом матче в одном шаге от вылета, состав Егора Nightfall Григоренко смог дойти как минимум до третьего места, обыграв также такие команды, как Aurora и Tundra Esports.