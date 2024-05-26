Расписание финального дня DreamLeague S23 по Dota 2 — BB, Falcons и GG в борьбе за топ-1

Сегодня, 26 мая, завершится масштабный онлайн-турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках последнего дня чемпионата DreamLeague Season 23 состоятся два матча: финал нижней сетки и гранд-финал. По итогам первой серии определится второй финалист, который столкнётся с Gaimin Gladiators в решающем противостоянии ивента.

13:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток)

— Team Falcons (Ближний Восток) 17:00. Гранд-финал, Gaimin Gladiators (Европа) — победитель первой серии

Международный чемпионат DreamLeague Season 23 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн. Чемпион турнира заработает $ 300 тыс.