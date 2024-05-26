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Создатель «Остаться в живых» и «Хранителей» выпустит сериал про Зелёного фонаря из DC

Создатель «Остаться в живых» и «Хранителей» выпустит сериал про Зелёного фонаря из DC
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Крис Манди (создатель «Остаться в живых» и «Хранителей») выпустит сериал про Зелёного фонаря из DC. Проект станет частью перезапущенной вселенной, создание которой курируют Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Он [будущий сериал] будет играть действительно большую роль в развитии истории, которую мы рассказываем в кино и на телевидении.

Ко всему прочему, в производстве шоу примет участие Том Кинг — он работал над сериями комиксов «Вижн» для Marvel и «Бэтмен» для DC. Ранее Сафран описывал будущий проект как «настоящий детектив».

На данный момент сюжетные подробности, актёрский состав, сроки и дата выхода сериала пока не раскрываются. Больше деталей станет известно ближе к началу съёмочного процесса.

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