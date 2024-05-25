Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Дэдпуле 3» сыграл звезда сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни

В «Дэдпуле 3» сыграл звезда сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнитель главной роли в «Дэдпуле 3» Райан Рейнольдс раскрыл ещё одного актёра из каста картины. Он сообщил, что в супергеройском фильме снялся Роб Макэлхенни — звезда «В Филадельфии всегда солнечно» и «Остаться в живых». Какая именно роль досталась Макэлхенни, не уточняется.

Картина «Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Ранее «Дэдпул 3» установил рекорд по предпродажам билетов среди фильмов с рейтингом R (18+). В крупнейшей сети AMC за сутки приобрели примерно 200 тыс. билетов — благодаря предпродажам триквел сумел уже заработать $ 8 млн.

Мировая премьера картины состоится 26 июля.

Материалы по теме
«Сюрпризы — суть Дэдпула»: Райан Рейнольдс — о появлении Тейлор Свифт в «Дэдпуле 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android