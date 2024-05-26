Представлен среднебюджетный монитор ViewSonic VA2779-4K-HDU с 4K-экраном

На этой неделе был представлен среднебюджетный монитор ViewSonic VA2779-4K-HDU. Производитель оценил новинку в 1499 юаней (~ 18,8 тысячи рублей).

Фото: ViewSonic

Производитель оснастил ViewSonic VA2779-4K-HDU 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840 × 2160 пикселей (4K), частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 400 нит, глубиной цвета 10 бит и 99% охватом цветовой гаммы sRGB.

Монитор обладает портом USB-C с мощностью 65 Вт, а также двумя разъёмами HDMI 2.0, одним DP 1.2, USB 3.2 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Угол обзора по вертикали и горизонтали составил 178 градусов. В комплект с устройством входит подставка и настенное крепление VESA.

ViewSonic VA2779-4K-HDU доступен для покупки только на территории Китая.