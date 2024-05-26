Авторы NBA 2K скоро выпустят футбольный симулятор FIFA 2K25 — слух

Инсайдер mohplay_inc сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что компания 2K Games достигла с FIFA соглашения о создании новой линейки футбольных симуляторов. Утверждается, что первая игра в рамках договорённости получит название FIFA 2K25 и выйдет до конца 2024 года.

2K Games известна по сериям спортивных игр NBA 2K, WWE 2K и PGA Tour 2K, однако созданием футбольных симуляторов команда ещё не занималась. Подробности будущей игры пока не раскрываются. Представители компании также ещё не прокомментировали данную информацию.

Напомним, ранее выпуском футбольных тайтлов по лицензии FIFA занималась Electronic Arts. Однако в начале 2022 года сотрудничество было прекращено, поэтому теперь корпорация издаёт свои игры под собственным брендом EA Sports FC.