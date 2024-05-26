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В Санкт-Петербурге открыли первый в России государственный центр киберспорта

В Санкт-Петербурге открыли первый в России государственный центр киберспорта
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Администрация Санкт‑Петербурга объявила об открытии в городе государственного центра киберспорта, занятия в котором бесплатные. Отмечается, что это первая в России подобная площадка.

Мы впервые в стране создали такой центр киберспорта практически с нуля. Очень важно, что он не коммерческий, а городской. Здесь можно тренироваться абсолютно бесплатно. В прошлом году провели капитальный ремонт, закупили необходимое оборудование и мебель.

Центр киберспорта включает в себя основной зал на 30 игровых мест, четыре зала для тренировок и два помещения для командных соревнований. Ко всему прочему, на площадке организована зона активного отдыха на 10 игровых мест и «стримерская» для проведения прямых трансляций.

Также сообщается, что в будущем на базе центра откроют школу киберспорта для детей и подростков, а также спортивный клуб для подготовки киберспортсменов к соревнованиям.

Фотографии из центра

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

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