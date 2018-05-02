Анти-«Реал». Пора ломать Роналду, а не изображать жертв

Каждый год одно и то же. Жертвы выдают пугливые речи о том, что играли лучше, но не забили и теперь могут винить только себя, что судья не увидел пару пенальти, но это не повод ныть и жаловаться, что именно их клуб заслуживал идти дальше, но футбол бывает несправедлив.

И пока они — престарелый Буффон, уходящий на покой Хайнкесс и остальные страдальцы – будут укутываться самым добрым сожалением толпы, гадкий «Реал» с Роналду приедут в Киев и возьмут Лигу чемпионов в четвёртый раз за последние пять лет. И если революции на Украине не произойдет, то несменяемость власти в футболе станет рекордной, неприличной, позорной.

Безумие! Ульрайх, Бензема и Левандовски выводят «Реал» в финал При участии Марсело и судьи Чакыра. «Реал» в финале ЛЧ третий раз подряд.

Но вряд ли что-то изменится, пока борьбу со злом ведут такие хорошие мальчики как Хамес Родригес из «Баварии». На 83-й минуте он выбил мяч в аут, потому что где-то у бровки в центре поля валялся и тянул носок на себя Марко Асенсио. Всем было понятно, что игрок «Реала» прикидывается шлангом – ведь он только что потерял мяч и не успевал в свою зону. Все прекрасно знали, что с судорогой можно если не бегать, то упрыгать за бровку. И все видели, что именно в эти минуты мадридцы «сдохли» — оставалось их только добить.

Хамес мог жестко ответить на симуляцию, закончить атаку в большинстве, вывести соперника из себя, проявить силу и стать палачом, но он выбрал путь джентльмена. Да, его карма наверняка зацепила что-то вроде «Ты, Родригес, красавчик», только вот мерзкий Асенсио провалялся на бровке еще две минуты, сбил ритм «Баварии» и дал «Реалу» не просто отдохнуть, но и чувство, что сегодня опять можно кривляться и хитрить при любом удобном случае, а жертвы будут идти у тебя на поводу. В последние 10 минут торжествовал fair play, зато футбола не было.

«Бавария» была выдающейся, но «Реал» в финале благодаря жестокой правде футбола Тот случай, когда виртуальные понятия «по игре» и «по счёту» снова разошлись.

Не менее душный эпизод произошел еще раньше, когда тот же Хамес не стал праздновать гол в ворота «Реала». Вот о чем мог думать парень, забивший чуть ли главный мяч в своей карьере? Скорее, о Мадриде, чем о финале ЛЧ. Ведь он не побежал к немецким фанатам, не показал свою фамилию слившему его в аренду Зидану, а с бледным лицом махал ладошками, извиняясь перед «Сантьяго Бернабеу». Родригес все еще принадлежит «Реалу» и мечтает снова играть здесь, но для «Баварии» и всего футбола такая ситуация – катастрофа.

Реальность такова, что любой игрок из Мюнхена всегда выберет «Реал». Любой игрок «Ювентуса» выберет «Реал». Неймар и весь «ПСЖ» выберут «Реал». Да любой человек, находящийся не в «Барсе», тоже выберет «Реал». И каким бы этот футболист ни был надежным, играя против Мадрида, он рискует превратится в грязь на ногах. Как Хамес, промахнувшийся с метра в первом тайме. Как Левандовски, запоровший больше выходов один на один, чем за все матчи с «Майнцами» и кем-то еще у себя в Бундеслиге. Как Хуммельс, неспособный отдать простой пас на пустые ворота. Как Мюллер, проехавшийся на заднице мимо мяча на последней минуте. Как бедный вратарь Ульрайх, перепутавший руки с ногами. Все они, хорошие парни, катавшие мяч 90 минут и сделавшие двадцать с чем-то ударов, опять проиграли из-за банального трепета перед «Реалом». И это уважение к сильнейшему, смешанное со страхом, вызывает куда большее раздражение, чем эти натужные, грязные победы Мадрида.

Раздражают эти реки патоки в адрес Роналду. Для победы нужно ломать Криштиану физически и психологически, а не следовать рекомендациям ФИФА по охране уже стареющего, но все еще редкого вида.

Раздражают дипломатичные слова о Чекыре и остальных судьях. Если вас всех систематически убивают в Лиге чемпионов, то хотелось бы видеть объединение против «Реала», которое бы давило на чиновников рассказами о заговоре в пользу Мадрида.

Раздражают попытки казаться зефирками – воздушными и сладкими для всех. Мол, «Реал» может нагло и агрессивно вести себя на поле, в кабинетах, во время трансферных кампаний, но мы помолчим, потому что наш путь развития основан на уважении.

Что ж, молчите дальше, хорошие. Изображайте жертв и смотрите снизу вверх на то, как сильные поднимают над головой новый трофей.