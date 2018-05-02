«Бавария» была выдающейся, но «Реал» в финале благодаря жестокой правде футбола

Для начала отбросьте эмоции. Понимаю, это сложно, я и сам пишу этот текст ещё в таком состоянии: руки трясутся (я всё же не сдержался и болел за победу футбола сердцем по ходу второго матча), но голова уже холодная. И вот что я понимаю холодной головой.

Теперь, если вы отбросили эмоции, констатируем главное об этом противостоянии. Определяющим фактором двух матчах были не тактика (разве что прессинг — но он был обоюдным) и не индивидуальное мастерство (иначе Криштиану не был бы самым незаметным на поле). Определяющим противостояние визуально было сердце, с которым играла «Бавария». За Юппа Хайнкеса, за последний шанс выиграть евротрофей пары Роббери, за цикличность, которая привела Мюнхен к необходимости кадровой чистки. Все игроки понимали, что в любом случае это может быть последним матчем этой эры — и этот искренний порыв заставлял поддерживать «Баварию».

Безумие! Ульрайх, Бензема и Левандовски выводят «Реал» в финал При участии Марсело и судьи Чакыра. «Реал» в финале ЛЧ третий раз подряд.

«Реал» же столкнулся с этим во втором противостоянии подряд: «Ювентус» старался яростно сыграть за заканчивающего Буффона, а «Бавария» — за заканчивающего Хайнкеса. Так вышло, и это дела клубов-соперников Мадрида. Добавило ли это драматичности в концовки без хэппи-эндов? Безусловно. Проблема ли Мадрида в том, что на «Сантьяго Бернабеу» плакали сначала итальянцы, а затем немцы? Нет, конечно. «Реалу» жутко идёт роль антигероя, но искусственно отдавать её клубу не стоит.

Не проблема «Реала» ещё и в другом — и как раз это сделало результат мадридских матчей с «Ювентусом» и «Баварией» таким, что команда Зидана доковыляла до Киева. И Турин, и Мюнхен в противостоянии с Мадридом допустили в решающих эпизодах индивидуальные ошибки, и здесь забавно, что Мехди Бенатия, упустивший своего игрока в эпизоде с пенальти на 93-й минуте, причастен и к «Ювентусу», и к «Баварии». Бенатья банально запустил оппонента за спину, Рафинья в мюнхенской игре обрезался так, что получил бы линейкой по рукам даже в ДЮСШ, а что пытался сделать Свен Ульрайх, не объяснит вообще никто.



«Реал» этими ошибками с удовольствием воспользовался. И появление этих ошибок — действительно не забота Мадрида.

Такова жестокая правда футбола, как жутко малорезультативного вида спорта: мы любим его за красоту — красоту тактики, эмоций, индивидуального мастерства, но осознание этой любви приходит к нам только в моменты наибольших страданий. А за страдания в футболе отвечают глупые индивидуальные ошибки, от которых не застрахован ни футболист-мультимиллионер, ни офисный клерк, играющий по вечерам ради удовольствия. Прощая себе такие ошибки на ровном месте, мы прощаем их и им, профессионалам. И сожалеем о несправедливости своей футбольной любви ещё больше.



«Реал» в финале благодаря этой жестокой правде. «Бавария» заслуживала поездки в Киев не меньше, а возможно и больше Мадрида. Но всякий раз, говоря о потенциальном и не состоявшемся, мы в футболе добавляем «по игре». Победителя же определяет всё же результат — справедлив он или нет. После инфаркта с удалением Буффона я написал, что счёт на табло не знает и эмоций. С той поры ничего не изменилось.



И не изменится никогда. Ошибки всегда будут главным драматургом игры в футбол.