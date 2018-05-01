Безумие! Ульрайх, Бензема и Левандовски выводят «Реал» в финал

Огромные ожидания от матча умело подогревали в обеих командах. Томас Мюллер говорил о судье и голах из офсайда, Ули Хёнесс о лучшем составе. Серхио Рамос – о шансах на контратаках. Зинедин Зидан – о том, что нужно забить быстрый гол. В УЕФА тоже постарались и назначили судить матч Джюнейта Чакыра. Не подвели все.

Старый-добрый дворовой футбол

У «Баварии» не было вариантов: только атаковать. «Реал» к середине первого тайма окончательно бросил играть вторым номером (с этим не заладилось) и побежал в атаку. В итоге, до конца первого тайма мы видели классический дворовой футбол. Ковачич на фланге защиты? Да. Хуммельс в позиционной атаке? Конечно. Зюле вообще бросил возвращаться на свою половину поля через час игры. Центр поля? А где это? Команды его не замечали.



И если к прессингу в исполнении «Баварии» мы все привыкли, то отсутствие прессинга «Реала» казалось странным. Хуммельсу и Алькантаре никто не мешал раздавать острые диагонали на фланги. Роналду и Бензема даже не особо обозначали давление. Это было в первом тайме. Анализировать второй тайм нет смысла: футбол стал ещё более хаотичным.



Толпа парней гоняется за мячом, лупит друг друга по ногам и мажет с пяти метров. Всё как у вас за углом, только эти 20 парней стоят два миллиарда – вот и вся разница. На 65-й минуте Алькантара пошёл в подкат под Алабу. Да, вы всё правильно прочитали.

«Бавария» должна была забивать примерно голов 5

Из них три только в первом тайме. Хоть один из своих моментов мог бы и реализовать Роберт Левандовски. Плюс пенальти. Плюс промах Хамеса. Да, гола на три гости точно наиграли в первом тайме.



Во втором тайме «Бавария» продолжила упускать моменты. Зюле, Алаба с рикошетом (фантастический сейв Наваса) – всё это случилось до гола Хамеса. К моменту гола в воздухе уже отчётливо пахло нехваткой Каземиро. Ещё один сейв Кейлор сделал после удара Толиссо. В добавленное время не попал с нескольких метров Хуммельс.



У «Реала» тоже были моменты. КАК Роналду промахнулся с линии вратарской? Пожалуй, предложу версию. Она, правда, мистическая, но не хуже любой другой. В «Реале» всегда должен быть нападающий, который мажет. Если Бензема забивает всё, что имеет, значит, должен промахиваться Роналду. Традиция. Знаете, на удачу. Работает ведь.

Марсело: сила и слабость «Реала»

Игра в защите на левом фланге – системная уязвимость «Реала». Асенсио и Марсело создают крен в атаке, но оба часто не успевают вернуться. Риск? Да, но Зидан идёт на него ради атакующей гиперактивности левого фланга (42% всех атак команды в сезоне идёт через него).



Но на другом фланге из-за травмы Карвахаля пришлось играть Лукасу Васкесу. Он, конечно, универсал, но всё равно это решение рискованное. Какой фланг обороны у «Реала» слабее? Матч дал ответ на этот вопрос.



Ключевой вопрос, который нужно задать во время гола Киммиха: где Марсело? Мюллер подаёт с фланга, Киммих ловит отскок в штрафной. Бразилец строго посередине. Да, ошибся Рамос, но Киммих точно не должен был так свободно бить.



Через несколько минут Марсело ответил на критику. Фирменный рывок, выигранный у Киммиха, и точный навес на дальнюю штангу. Гол Бензема.



Дальше. 46-я минута. Марсело привёз пенальти, зачем-то бросаясь на линии штрафной под кросс с выставленной рукой. Мяч попал ему в напульсник. Это был пенальти.

Дальше. 63-я минута. Зюле навешивает с правого фланга. Там должен быть Марсело, но Марсело занят: он показывает Серхио Рамосу накрывать Зюле. Рамос бросился на фланг, но не успел накрыть навес, а Марсело… правильно, не подстраховал капитана и не занял его зону в центре защиты. Хамес добивал в одиночестве, ближе всех к нему почему-то Кроос. Зона Рамоса.

Мюллер – что это было?

Серьёзно, что это вообще было? Сколько атак Томас лично испортил небрежным пасом, небрежным приёмом мяча, несвоевременным открыванием? Квинтэссенция его игры случилась рано, на 19-й минуте, когда Мюллер вышел практически один на один (под острым углом) и не глядя дал пас куда-то в центр штрафной – там ведь даже были партнёры, только подними голову. В середине второго тайма он получил пас от Хамеса в атаке три в три. И не глядя отдал пас в центр. Там никого не было.

Ульрайх – это катастрофа

Пас назад, вратарь выбегает на мяч, опускается, чтобы взять его в руки, в последнюю секунду вспоминает, что не может его трогать, пытается сыграть ногой, комично пропускает мимо себя и замирает, как олень при свете фар на ночной дороге. Когда вы в последний раз видели что-то подобное в полуфинале Лиги чемпионов? Просто кошмар.

Чакыр стабилен

Он не назначил пенальти, когда выставленная рука Марсело прервала кросс. Не назначил пенальти в спорном эпизоде, когда в штрафной «Баварии» повалили Бензема (внятного повтора не было, издали было похоже на пенальти). Не назначил пенальти, когда Левандовски и Рамос не попали по мячу в штрафной «Реала», но Рамос задел ногой ногу соперника. В общем, Чакыр стабилен. Через год Мюллеру будет, что вспомнить перед матчем.

«Мы все помним, что случилось в прошлом году». «Бавария» – против судьи Чакыра В Мюнхене обеспокоены назначением «друга Мадрида» на матч Лиги чемпионов с «Реалом».

Роналду и Бензема: обычный план, необычная реализация

В первом матче Криштиану играл чистую девятку. Он делал всё, что нужно: играл без мяча, создавал глубину атаки, уводил защитников, только редко вступал в игру. Два удара за матч – очень мало для португальца. Сейчас Зидан вернулся к стандартной системе: Бензема и Криштиану в ролях наживки и крючка. Криштиану нанёс стандартные для себя пять ударов. Только вот не попал.

Зачем Левандовски, если есть Бензема?

Конечно, все в курсе, что француз – персонаж мемов, а Левандовски топ-форвард, и хочет играть в «Реале»… Но вам не кажется, что здесь и сейчас Бензема сильнее? В первом тайме у него был один момент – он забил. Во втором тайме у него был один момент – он забил. Может, хватит таскать рояль для Роналду? Хороший же нападающий. Почти такой же хороший, как Лукас Васкес – правый защитник.

Зидан вовремя отреагировал

Он выпустил Бэйла и Каземиро в подходящий момент. Темп спал, владение «Баварии» минут на 10 стало стерильным, А потом у Асенсио свело ногу, потом помощь понадобилась Навасу, а потом уже просто не хватило времени.