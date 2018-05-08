«Золотые» слёзы «Локомотива» — в мгновениях 29 тура РФПЛ

Чемпионство тура
«Локомотив» наконец-таки смог завоевать чемпионский титул впервые с 2004 года, одержав победу над «Зенитом».
Гол тура
Эдер повторил свой успех на Евро, вновь забив в самый нужный момент, а гол посвятил своей жене, которая ожидает ребёнка.
Настроение тура
Во время празднования чемпионства Соломон Кверквелия отрывался по полной.
Слёзы тура
Кадры, которые громче слов говорят о том, сколько сил у «Локомотива» ушло на то, чтобы стать лучшей командой сезона.
Кроме того, Юрий Сёмин установил рекорд, став самым возрастным тренером-победителем чемпионата России. 11 мая наставнику красно-зелёных исполнится 71 год.
Награждение тура
Золотые моменты «Локомотива».
Гуляния тура
После масштабных гуляний в раздевалке «железнодорожники» продолжили праздновать чемпионство на площади стадиона вместе с болельщиками.
Мама тура
Трогательный кадр братьев Миранчуков с мамой во время празднования чемпионства «Локомотива».
Стремление тура
«Спартак» уверенно обыграл «Ростов» дома и имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов и завоевание серебряных медалей чемпионата России.
Феерия тура
ЦСКА выдал огненный матч против тульского «Арсенала», а Фёдор Чалов оформил хет-трик.
Шарф тура
Похоже, Михаил Боярский нашёл новый любимый клуб.
Проводы тура
«Рубин» устроил трогательные проводы легенде клуба Гёкденизу Караденизу, который принял решение о завершении карьеры футболиста. Также его наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» за личный вклад в популяризацию футбола в Татарстане.
Кроме того, перед началом матча с «Уфой» игроки «Рубина» вышли на поле в майках с лучшими цитатами Карадениза.
Прорыв тура
Особо неусидчивые болельщики ЦСКА прорвались на поле после окончания матча с «Арсеналом».
Благотворительность тура
Игроки «Урала» вышли на матч с «Амкаром» в футболках с рисунками детей с синдромом аутизма. Такой акцией клуб хотел привлечь внимание к проблемам аутизма и поддержать благотворительный фонд «Улыбка детства».