«Золотые» слёзы «Локомотива» — в мгновениях 29 тура РФПЛ

Как «Локо» праздновал чемпионство, Чалов помогал громить «Арсенал» и на кого Боярский променял «Зенит» — в подборке лучших фотографий тура.

Чемпионство тура

«Локомотив» наконец-таки смог завоевать чемпионский титул впервые с 2004 года, одержав победу над «Зенитом».

Гол тура

Эдер повторил свой успех на Евро, вновь забив в самый нужный момент, а гол посвятил своей жене, которая ожидает ребёнка.

Настроение тура

Во время празднования чемпионства Соломон Кверквелия отрывался по полной.

Слёзы тура

Кадры, которые громче слов говорят о том, сколько сил у «Локомотива» ушло на то, чтобы стать лучшей командой сезона.

Кроме того, Юрий Сёмин установил рекорд, став самым возрастным тренером-победителем чемпионата России. 11 мая наставнику красно-зелёных исполнится 71 год.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Награждение тура

Золотые моменты «Локомотива».

Гуляния тура

После масштабных гуляний в раздевалке «железнодорожники» продолжили праздновать чемпионство на площади стадиона вместе с болельщиками.

Мама тура

Трогательный кадр братьев Миранчуков с мамой во время празднования чемпионства «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стремление тура

«Спартак» уверенно обыграл «Ростов» дома и имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов и завоевание серебряных медалей чемпионата России.

Феерия тура

ЦСКА выдал огненный матч против тульского «Арсенала», а Фёдор Чалов оформил хет-трик.

Шарф тура

Похоже, Михаил Боярский нашёл новый любимый клуб.

Фото: fctosno.ru

Проводы тура

«Рубин» устроил трогательные проводы легенде клуба Гёкденизу Караденизу, который принял решение о завершении карьеры футболиста. Также его наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» за личный вклад в популяризацию футбола в Татарстане.

Фото: rubin-kazan.ru

Кроме того, перед началом матча с «Уфой» игроки «Рубина» вышли на поле в майках с лучшими цитатами Карадениза.

Фото: rubin-kazan.ru

Прорыв тура

Особо неусидчивые болельщики ЦСКА прорвались на поле после окончания матча с «Арсеналом».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Благотворительность тура

Игроки «Урала» вышли на матч с «Амкаром» в футболках с рисунками детей с синдромом аутизма. Такой акцией клуб хотел привлечь внимание к проблемам аутизма и поддержать благотворительный фонд «Улыбка детства».