Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отказался наносить первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Химки»

Хабиб отказался наносить первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Химки»
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов посетил матч между клубами «Динамо» из Махачкалы и «Химки», который проходил 8 мая на «Анжи-Арене» в рамках Мелбет Первой лиги. Изначально планировалось, что Хабиб должен нанести первый символический удар по мячу. Однако Нурмагомедов отказался, уступив это право ветерану Великой Отечественной войны, долгожителю из Дагестана Ибрагим-Паше Садыкову.

«Думал полететь на «Сантьяго Бернабеу», но всё же решил посетить «Анжи-Арену». Всё-таки это был самый важный матч сезона для всех дагестанцев. Поздравляю «Динамо», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Встреча завершилась в пользу «Динамо» со счётом 1:0.

Главные новости дня:

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android