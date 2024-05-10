Хабиб отказался наносить первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Химки»

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов посетил матч между клубами «Динамо» из Махачкалы и «Химки», который проходил 8 мая на «Анжи-Арене» в рамках Мелбет Первой лиги. Изначально планировалось, что Хабиб должен нанести первый символический удар по мячу. Однако Нурмагомедов отказался, уступив это право ветерану Великой Отечественной войны, долгожителю из Дагестана Ибрагим-Паше Садыкову.

«Думал полететь на «Сантьяго Бернабеу», но всё же решил посетить «Анжи-Арену». Всё-таки это был самый важный матч сезона для всех дагестанцев. Поздравляю «Динамо», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Встреча завершилась в пользу «Динамо» со счётом 1:0.

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