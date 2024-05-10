Марсело отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Бывший защитник «Реала» Марсело, ныне выступающий в составе «Флуминенсе» прокомментировал выход мадридской команды в финал Лиги чемпионов.

«Что меня забавляет, так это то, что есть люди, которые всё ещё сомневаются в «Реале», — написал Марсело в одной из социальных сетей.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира.

Таким образом, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Реакция Килиана Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»: