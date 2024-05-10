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Дмитрий Булыкин: вряд ли даже Алонсо скажет, как «Байер» это делает

Дмитрий Булыкин: вряд ли даже Алонсо скажет, как «Байер» это делает
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об успешных выступлениях леверкузенского «Байера» в сезоне-2023/2024. Также он оценил тренера «фармацевтов» — испанца Хаби Алонсо.

«Никто не знает, как «Байер» это делает. Вряд ли даже Алонсо скажет, как они это делают. Не думаю, что они специально так проигрывают 0:2, чтобы потом в конце отыграться. Ладно, отыгрались с «Карабахом», но «Рома» посерьёзнее — всё равно получилось.

Продолжили свою серию без поражений — это надолго останется в памяти болельщиков, футболистов и тренеров. Алонсо — молодой тренер и очень перспективный в свете этого рекорда и игры «Байера», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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