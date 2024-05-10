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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards
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Объявлен список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Претенденты на звание лучшего футболиста 2024 года: Алессандро Бастони, Джуд Беллингем, Хакан Чалханоглу, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Гримальдо, Серу Гирасси, Эрлинг Холанд, Матс Хуммельс, Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родриго, Букайо Сака, Мохаммед Салах, Бернарду Силва, Винисиус Жуниор.

Напомним, церемония Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. Лучшим игроком 2023 года был признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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