Дркушич: у «Сочи» есть шансы на спасение — верим, что получится остаться в РПЛ

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался о турнирном положении своей команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, у сочинцев ещё есть шанс сохранить прописку в РПЛ.

«Шансы всегда есть. Математическая возможность на спасение ещё есть. Мы верим, что получится остаться в РПЛ. Будем делать всё для этого. Да, будет тяжело. Нужно выиграть три игры — и ничего другого», — сказал Ванья Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 27 туров чемпионата России по футболу сочинцы записали на свой счёт 20 очков. Они занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей южане отстают на восемь очков. При этом до конца сезона осталось три матча.