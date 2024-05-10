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Олег Иванов: «Спартак» с новым исполняющим обязанности повеселее стал, посвежел!

Олег Иванов: «Спартак» с новым исполняющим обязанности повеселее стал, посвежел!
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Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Олег Иванов рассказал, интересуется ли он чемпионатом России.

— За футболом в России следите немножко?
— Как это немножко? Процентов 70 матчей из каждого тура РПЛ по телевизору смотрю!

— Интересно?
— Я с Валерой Поповичем на этот счёт всё время спорю. Он смеётся: «Как ты можешь это смотреть?» А мне интересно. Не всё нравится, но, например, кубковый матч «Спартак» — «Динамо» был очень неплохой.
— И как вам «Спартак» в последнее время?
— С новым исполняющим обязанности повеселее стал. Посвежел «Спартак», посвежел! С удовольствием смотрю последние игры. С интересом слушаю комментарии знакомых ребят по ТВ до и после матчей», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 27-го тура «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком. На втором месте расположился «Краснодар» (50 очков), замыкает тройку «Динамо» (50 очков).

Полностью интервью с Олегом Ивановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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