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Эмилиано Мартинес рассказал, что необходимо вратарю для завоевания титулов

Эмилиано Мартинес рассказал, что необходимо вратарю для завоевания титулов
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался об отношении к голкиперам в современном футболе.

«В наши дни вратарей ценят немного больше. Раньше говорили: «Толстый – на ворота». Сейчас дошло до крайности, потому что в мире футбола первое, о чём спрашивают, – хорошо ли ты играешь ногами. Иногда могут подписать вратаря, который хорошо играет ногами и делает не так много сейвов.

Я всегда сосредоточиваюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами. Я должен совершать сейвы, потому что именно сейвы приносят титулы», – приводит слова Мартинеса Infobae со ссылкой на интервью ESPN.

Напомним, в 2022 году Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По ходу турнира южноамериканская команда выиграла две серии пенальти во многом благодаря сейвам своего вратаря.

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