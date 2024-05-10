Эмилиано Мартинес рассказал, что необходимо вратарю для завоевания титулов

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался об отношении к голкиперам в современном футболе.

«В наши дни вратарей ценят немного больше. Раньше говорили: «Толстый – на ворота». Сейчас дошло до крайности, потому что в мире футбола первое, о чём спрашивают, – хорошо ли ты играешь ногами. Иногда могут подписать вратаря, который хорошо играет ногами и делает не так много сейвов.

Я всегда сосредоточиваюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами. Я должен совершать сейвы, потому что именно сейвы приносят титулы», – приводит слова Мартинеса Infobae со ссылкой на интервью ESPN.

Напомним, в 2022 году Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По ходу турнира южноамериканская команда выиграла две серии пенальти во многом благодаря сейвам своего вратаря.