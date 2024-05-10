Булыкин: желаю, чтобы Миранчук дал повод порадоваться, что россияне могут взять еврокубок

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин отреагировал на выход итальянской «Аталанты», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, в финал Лиги Европы сезона-2023/2024.

«Здорово, что у Миранчука такое достижение в карьере. Будет здорово, если ещё выиграет в финале, потому что серебряные медали не дают. Выиграть было бы круто. Участвовать в таких соревнованиях незабываемо. Желаю Миранчуку, чтобы он себя проявил и дал нам повод порадоваться, что россияне сейчас могут выиграть какой-то еврокубок», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Аталанта» вышла в финал Лиги Европы, обыграв в полуфинале французский «Марсель» по сумме двух матчей. В решающей игре команда Миранчука сыграет с «Байером».