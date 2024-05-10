Хаби Алонсо выступил с заявлением после выхода «Байера» в финал Лиги Европы

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо выступил с заявлением после выхода своей команды в финал Лиги Европы сезона-2023/2024. Испанский специалист заявил, что его подопечные заслуживают выиграть требл в нынешнем сезоне.

«Мы счастливы, что вышли в финал Лиги Европы. Теперь нам предстоит сыграть два финала за неделю. В полуфинале ЛЕ мы проявили характер. После матча я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас ещё есть шанс выиграть три титула. И мои ребята заслуживают выиграть требл», — приводит слова Хаби Алонсо официальный сайт УЕФА.

Напомним, во втором матче 1/2 финала Лиги Европы немецкий «Байер» сыграл вничью с итальянской «Ромой» со счётом 2:2. По сумме двух встреч «Байер» прошёл «Рому» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы.