Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Италии Спаллетти назвал любимую команду в нынешней Серии A

Тренер сборной Италии Спаллетти назвал любимую команду в нынешней Серии A
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший «Наполи», назвал любимую команду в Серии A сезона-2023/2024.

«Больше всего мне нравится «Болонья». Она напоминает мне мой «Наполи», — приводит слова Спаллетти известный журналист и инсайдер Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Италии в нынешнем сезоне досрочно выиграл миланский «Интер». «Болонья» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, отставая от располагающегося на третьей строчке «Ювентуса» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Тьяго Мотты сыграет с «Наполи». Игра состоится в субботу, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Тьяго Мотта высказался о борьбе «Болоньи» за выход в Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android