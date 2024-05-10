Тренер сборной Италии Спаллетти назвал любимую команду в нынешней Серии A

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший «Наполи», назвал любимую команду в Серии A сезона-2023/2024.

«Больше всего мне нравится «Болонья». Она напоминает мне мой «Наполи», — приводит слова Спаллетти известный журналист и инсайдер Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Италии в нынешнем сезоне досрочно выиграл миланский «Интер». «Болонья» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, отставая от располагающегося на третьей строчке «Ювентуса» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Тьяго Мотты сыграет с «Наполи». Игра состоится в субботу, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.