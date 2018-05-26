«Девиз сборной России на ЧМ: 2016, 2014, 2012, 2010… Можем повторить!»

Девиз сборной России на чемпионат мира, Найнгголана не вызвали в сборную, Сарри может возглавить «Зенит». Лучшее – в комментариях читателей.

Игроки сборной России поприветствовали сборные — участницы ЧМ-2018

lampard78:

— Черчесов: «Welcome to the shower»

«Анжи»: готовы выступить в РФПЛ, если один из клубов не получит лицензии

sdetstvazadinamo:

— «Анжи»: мы готовы сыграть в финале Лиги чемпионов, если «Ливерпуль» не захочет.

Кличко: никто не возвращает билеты на финал Лиги чемпионов, это фейк-ньюс

vagner-love-doumbia:

— Кличко: Не все возвращают билеты на финал ЛЧ, точнее не только лишь все, а мало кто это делает.

Девизы сборных — участниц ЧМ-2018. Чей вам нравится больше всего?

zaspartaks2017:

— Нравятся два девиза российской сборной: «И так сойдет» и «2016, 2014, 2012, 2010, 2006, 2004, 2002… можем повторить».

Экс-председатель FA: заявка Англии на проведение ЧМ-2018 была атакована хакерами

chenotguewarra:

— В конце атаки хакер оставил загадочную для англичан надпись: «Лет ми спик фром май харт».

СМИ: Сарри подал документы на российскую визу

halho:

— Каждый час меняется.

9:15 — Сарри подал документы на визу

10:03 — Сарри подал документы, но не на визу

10:38 — Сарри подал, но не документы

11:12 — Документы на визу подал, но не Сарри

11:55 — Новый тренер «Зенита» — Зидан.

УЕФА отклонил предложение «Милана» по ФФП и может исключить клуб из Лиги Европы

mvv:

— Товарищи из «Милана», спросите у коллег из «ПСЖ», как ФФП проходить.

Ибрагимович получил красную карточку за удар соперника ладонью по затылку

chicagofan:

— Это Ибрагимович сам решил уйти, чтобы не удалять судью.

Найнгголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

kexukrop:

— Походу, сигаретой тренера не угостил…

Креспо: «Санкт-Петербург» – потрясающий стадион, жаль, что его сложно украсть

modzhahed:

— Почему невозможно? При строительстве два украли.

Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии

jeff.rock-n-roll:

— Манчини по ошибке вызвал в сборную Италии Заболотного.