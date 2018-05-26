«Девиз сборной России на ЧМ: 2016, 2014, 2012, 2010… Можем повторить!»

Игроки сборной России поприветствовали сборные — участницы ЧМ-2018
lampard78:
— Черчесов: «Welcome to the shower»
«Анжи»: готовы выступить в РФПЛ, если один из клубов не получит лицензии
sdetstvazadinamo:
— «Анжи»: мы готовы сыграть в финале Лиги чемпионов, если «Ливерпуль» не захочет.
Кличко: никто не возвращает билеты на финал Лиги чемпионов, это фейк-ньюс
vagner-love-doumbia:
— Кличко: Не все возвращают билеты на финал ЛЧ, точнее не только лишь все, а мало кто это делает.
Девизы сборных — участниц ЧМ-2018. Чей вам нравится больше всего?
zaspartaks2017:
— Нравятся два девиза российской сборной: «И так сойдет» и «2016, 2014, 2012, 2010, 2006, 2004, 2002… можем повторить».
Экс-председатель FA: заявка Англии на проведение ЧМ-2018 была атакована хакерами
chenotguewarra:
— В конце атаки хакер оставил загадочную для англичан надпись: «Лет ми спик фром май харт».
СМИ: Сарри подал документы на российскую визу
halho:
— Каждый час меняется.
9:15 — Сарри подал документы на визу
10:03 — Сарри подал документы, но не на визу
10:38 — Сарри подал, но не документы
11:12 — Документы на визу подал, но не Сарри
11:55 — Новый тренер «Зенита» — Зидан.
УЕФА отклонил предложение «Милана» по ФФП и может исключить клуб из Лиги Европы
mvv:
— Товарищи из «Милана», спросите у коллег из «ПСЖ», как ФФП проходить.
Ибрагимович получил красную карточку за удар соперника ладонью по затылку
chicagofan:
— Это Ибрагимович сам решил уйти, чтобы не удалять судью.
Найнгголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
kexukrop:
— Походу, сигаретой тренера не угостил…
Креспо: «Санкт-Петербург» – потрясающий стадион, жаль, что его сложно украсть
modzhahed:
— Почему невозможно? При строительстве два украли.
Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии
jeff.rock-n-roll:
— Манчини по ошибке вызвал в сборную Италии Заболотного.