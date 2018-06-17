Паника и ужас. Как люди гибли на футбольных стадионах

Эти трагедии случились в разное время и на разных континентах. Где-то власти пытались скрыть весь ужас произошедшего, где-то виновных искали больше 20 лет. Но повториться такое не должно.



15 апреля, 1989 год. «Хиллсборо». Шеффилд, Великобритания. 96 человек погибло, 766 ранено



Полуфинал Кубка Англии между «Ноттингемом Форрест» и «Ливерпулем» привёл к ужасным последствиям. Многих болельщиков без проверки пропустили на игру, и на трибунах оказалось значительно больше людей, чем мог вместить стадион. Полиция пропустила народ к центральной трибуне, которая к тому моменту уже была переполнена. Началась адская давка, в результате которой впереди стоящие болельщики были прижаты к ограждениям и стали задыхаться. Забор обвалился, матч остановили на 6-й минуте, но людей уже было не спасти. 23 года понадобилось для того, чтобы найти виновных, среди которых оказался шеф полиции, который признался, что был парализован страхом и не мог выполнять свою работу в тот момент.

24 мая, 1964 год. Национальный стадион. Лима, Перу. 328 человек погибло, более 500 ранено



Крупнейшая трагедия в Южной Америке произошло в мае 1964 года, когда встречались олимпийские сборные Перу и Аргентины. На последних минутах встречи судья сначала засчитал, а потом резко отметил гол Перу в ворота Аргентины. Фанаты хозяев начали бушевать, а полиция не придумала ничего лучше, чем использовать слезоточивый газ. Началась паника, которая привела к самой массовому в истории числу погибших на стадионах.



23 июня, 1968 год. «Монументаль». Буэнос-Айрес, Аргентина. 74 человека погибло, 150 человек ранено



Ещё одно легендарное дерби и ещё одна трагедия. Заклятые враги — «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — хотели решить всё на футбольном поле, однако у болельщиков было другое мнение. Началась перестрелка, в результате которой мирно настроенные зрители побежали с трибун. Всё это привело к жуткой давке, в которой погибли 74 человека.

9 мая, 2001 год. «Аккра Спорт». Аккра, Гана. 123 человека погибло



В столице Ганы встречались команды «Хартс оф Оак» и «Асанте Котоко» В конце матча болельщики «Асанте Котоко» были крайне недовольным тем, что их любимцы проигрывают со счётом 1:2. Они не нашли ничего лучше, чем бросать на поле сиденья и бутылки. И снова в ход пошёл слезоточивый газ. Паника, трагедия, ужас. Зрители начали бежать со стадиона, образовавшаяся давка унесла жизни 123 человек.

2 января, 1971 год. «Айброкс Парк». Глазго, Шотландия. 66 человек погибло, около 200 ранено

Едва ли не самое непримиримое дерби в мировом футболе проходит в чемпионате Шотландии. «Рейнджерс» и «Селтик» ненавидят друг друга, но никто не хотел того, что случилось 2 января 1971 года. В конце игры случилась давка на выходе со стадиона у сектора болельщиков «Рейнджерс». «Глазго» проигрывал со счётом 0:1, и фанаты решили не дожидаться финального свистка. Однако их команда внезапно забила на последних минутах. Часть уходивших болельщиков услышала рёв трибун и попыталась вернуться, чтобы посмотреть, в чём дело. В результате поток уходивших и возвращавшихся людей превратился в давку. Трагедия заставила руководство «Рейнджерс» провести реконструкцию стадиона «Айброкс» и уменьшить вместительность до 44 тысяч зрителей.



20 октября, 1982 год. «Лужники». Москва, Россия. 66 человек погибло (по неофициальным данным – около 300)



Практически идентичный случай произошёл в Москве 20 октября 1982 года. Играли местный «Спартак» и голландский «Харлем». В тот день в столице было очень холодно, и зрители потянулись к выходу до финального свистка, однако гол Сергея Швецова в концовке заставил часть из них попытаться вернуться обратно, после чего и началась жуткая давка. Это самый трагический случай в истории российского и советского спорта. Власти всячески старались скрыть эту катастрофу, поэтому информация о количестве погибших появилась только через семь лет после случившегося.