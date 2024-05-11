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Эдуард Мор назвал российского футболиста, достойного трансфера в Европу

Эдуард Мор назвал российского футболиста, достойного трансфера в Европу
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, кто из российских футболистов заслуживает перехода в Европу.

«Думаю, Тюкавин готов к Европе. Это наша звёздочка. Он выглядит очень здорово во всех отношениях. Тюкавин делает много того, что можно не увидеть со стороны: ведёт борьбу, открывается, освобождает зоны. Это футболист, который готов к Европе. Другое дело, что, если он поиграет в «Динамо» ещё год, будет более зрелым. Но он готов уже сейчас», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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